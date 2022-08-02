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Байден закашлял и снова сдал положительный тест на коронавирус

Президент США Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, к нему вернулся кашель

Фото: Jim Watson / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил его лечащий врач, пишет Reuters.

По информации врача, глава государства опять начал кашлять. При этом он продолжает чувствовать себя хорошо. «Он остается без температуры и в хорошем настроении», — уточнил доктор Байдена.

21 июля пресс-служба Белого дома объявила, что Байден заразился коронавирусом. Осложнений не было, заболевание протекало в легкой форме. Глава государства работал в дистанционном режиме в Белом доме до получения отрицательных результатов теста на COVID-19.

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Виктория Кондратьева
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