США обвинили в провоцировании конфликта с Китаем

Глава МИД КНР Ван И обвинил США в провоцировании конфликта с Китаем

Соединенные Штаты провоцируют конфликт с Китаем, намеренно создавая инцидент в Тайваньском проливе. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.

«Отдельные лица в США непрерывно бросают вызов суверенитету Китая по вопросу Тайваня, выхолащивают политику "одного Китая" и даже умышленно пытаются искусственно создать инцидент в Тайваньском проливе», — добавил глава китайского МИД, комментируя возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

По его словам, поступая таким образом, американцы «играют с огнем», так как Китай никогда не смирится с нарушением своего суверенитета над островом.

2 августа издание «Чжунго шибао» рассказало, что два действующих авианосца армии Китая вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива в связи с возможным визитом спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси в Тайбэй.