Дуда заявил о шоке после звонка Меркель Путину по «Северному потоку-2»

Президент Польши Дуда заявил, что испытал шок от звонка Меркель Путину по поводу СП-2

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что испытал шок после после звонка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину по поводу газопровода «Северный поток-2». Этим он поделился в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как пояснил Дуда, речь идет о звонке, который был совершен после совместного заявления Германии и США в июле 2021 года. В частности, в нем говорилось о необходимости обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года для реализации проекта.

Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе Анджей Дуда Президент Польши

Польский лидер также заявил, что отношения с Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года. Главным упреком в адрес Германии он назвал газовые проекты под названием «Северный поток». По его мнению, именно они являются ключом к российскому доминированию на рынке Европы.

В Германии предложили запустить российский газопровод

В июле глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст предложил использовать «Северный поток-2» в случае необходимости и нехватки газа. По его мнению, вопрос обеспечения газом в данном случае должен быть вынесен за скобки украинского конфликта. Кроме того, отсутствие газа может оказаться «социальной взрывчаткой» в Германии, считает политик.

С похожим заявлением выступил и член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре. Он призвал немедленно принять в эксплуатацию «Северный поток-2» и возобновить переговоры по решению конфликта на Украине.

В то же время министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что одобрение эксплуатации газопровода будет означать капитуляцию Европы перед Россией. По его словам, запуск «Северного потока-2» увеличил бы зависимость Европы от российского газа, что «прямо противоположно» тому, над чем европейские страны «работали последние полгода».

«Северный поток-2» так и не запустили

«Северный поток-2» в настоящее время полностью построен и готов к эксплуатации, но для ее начала необходима сертификация оператора. Она была приостановлена властями Германии на неопределенный срок после ввода российских войск на территорию Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила невозможность запуска проекта тем, что он не получил необходимых разрешений и не может эксплуатироваться.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Европейский союз по политическим причинам тормозит запуск трубопровода «Северный поток-2», несмотря на его готовность. Он также отметил, что ЕС за последние 5-6 лет неоднократно обвинял Россию в использовании газа в качестве оружия.

В июле запустить «Северный поток-2» предложил президент России Владимир Путин. Он рассказал, что полтора-два месяца назад он обсуждал ситуацию с газопроводом с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Путин отметил, что «Газпром» «зарезервировал мощности, создал эти мощности, и нужно с этим что-то делать», поскольку они «не могут бесконечно висеть». На это Шольц ответил, что есть вопросы «поважнее» и на данный момент заниматься этим «не к месту».

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