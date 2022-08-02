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Россиянам назвали стоимость осенних пакетных туров в Египет

АТОР: осенью путевка в Египет на неделю обойдется в 132 тысячи рублей на двоих

Фото: Riviera Pearls / Unsplash

Компания ANEX Tour анонсировала полетную программу на египетские курорты Красного моря на предстоящий осенне-зимний сезон. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Полеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх стартуют с 9 октября, из Москвы в Хургаду — с 11 октября. Полететь из Екатеринбурга в Хургаду, а также из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх можно будет со 2 ноября.

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Представители туроператора назвали стоимость пакетных туров в рамках программы. Так, путевка с вылетом из Москвы на неделю с проживанием в отеле пять звезд обойдется в 132 тысячи рублей на двоих. Цены на туры из Екатеринбурга на шесть ночей начинаются от 125 тысяч рублей, на девять ночей — от 164 тысяч.

Ранее в июле сообщалось, что авиакомпания AlMasria Universal Airlines запускает прямые рейсы на курорты Египта из Москвы и Екатеринбурга. Из столичного аэропорта Шереметьево полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх планируется осуществлять четыре раза в неделю, а из екатеринбургского Кольцово самолеты будут летать в Шарм-эш-Шейх дважды в неделю.

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Мария Гейн
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