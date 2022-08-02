На Спасской ярмарке в Елабуге пройдет фестиваль колокольного звона

На Спасской ярмарке в Елабуге состоится XV Всероссийский фестиваль колокольного звона

На XV Спасской ярмарке, которая пройдет в Елабуге, Республика Татарстан, состоится фестиваль колокольного звона. Об этом сообщает «Татар-информ».

В рамках XV Всероссийского фестиваля колокольного звона участники-звонари будут работать на колокольне Спасского собора. Также на фестивале выступит мужской хор Вятской епархии «Анести». Желающие смогут принять участие в круглом столе «Карельские народные музыкальные инструменты», в рамках которого пройдет выступление звонаря-мультиинструменталиста Кирилла Гуреева.

Помимо этого, на ярмарке пройдут фестиваль авторской песни «Вдохновение» и фестиваль родовых поместий, а также будет развернут «Медовый городок».

Ярмарка откроется 5 августа и закроется 7-го числа. Она пройдет на территории заповедной части Елабуги в районе Шишкинских прудов, на центральных улицах в исторической части города, а также на стадионе «Молодежный». На ярмарке будут представлены национальные костюмы, ювелирные украшения, керамика, изделия из лыка, кружева из металла и многое другое.

Отмечается, что в прошлом году Спасскую ярмарку посетили около 170 тысяч человек.

