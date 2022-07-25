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В Республике Татарстан пройдет Всероссийская Спасская ярмарка

В Елабуге с 5 по 7 августа пройдет XV Всероссийская Спасская ярмарка

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Елабуге в Республике Татарстан с 5 по 7 августа пройдет XV Всероссийская Спасская ярмарка. Организатором события выступает Елабужский государственный музей-заповедник, сообщает «Татар-информ».

Открытие мероприятия, которое развернется на Шишкинских прудах, на стадионе «Молодежный», а также в исторической части города, состоится в пятницу, 5 августа, в 12:00. Отмечается, что в программу ярмарки входит Фестиваль колокольного звона, концерт бардовской песни «ВДОХновение» и Фестиваль родовых поместий России.

Для жителей и гостей города будут организованы различные мастер-классы, выступления артистов и фольклорных коллективов, работа аттракционов и ресторанных двориков.

Ранее сообщалось, что в Казани 30 июля также состоится фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» — «Сенной базар». На мероприятии будут представлены прилавки ремесленников, организованы фотозона, мастерские, чайхана, фуд-корт, театральный променад и лекции.

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Валентина Процкова
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