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В Казани состоится фестиваль современной татарской культуры

В Казани пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән базары»

Фото: Shutterstock

В Казани 30 июля пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» — «Сенной базар». Об этом сообщает «Татар-Информ».

«Этот год уникален тем, что, во-первых, празднуется 1100-летие принятия ислама, во-вторых, Год цифровизации в Республике Татарстан. Два этих события переплетутся на "Сенном базаре"», — сообщили организаторы. На фестивале будут представлены прилавки ремесленников, организованы фотозона, мастерские, чайхана, фуд-корт, театральный променад и лекции. Гостей также ждет выступление музыкантов и показ дизайнерской национальной одежды.

Ранее в Казани прошли торжества в честь 443-летия обретения Казанской иконы Божией Матери. Православные христиане участвовали в крестном ходе от Благовещенского собора Казанского Кремля. Там было больше сотни человек. Позднее состоялась литургия.

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Сергей Истомин
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