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Застенчивого аллигатора длиной три метра отказались убирать из частного пруда

В Северной Каролине аллигатора решили оставить в частном пруду из-за его застенчивости

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Власти американского штата Северная Каролина отказались убирать из частного пруда аллигатора длиной три метра, сославшись на его застенчивость. Об этом сообщает WECT.

Жительница штата Кэрол Вуллери заметила аллигатора, когда выезжала из своего дома с дочерью. Она сразу же предупредила соседку об опасности, позвонила в полицию и обратилась в Комиссию по охране дикой природы Северной Каролины.

Сотрудники комиссии приехали на следующий день, посмотрели на рептилию и решили оставить его в покое. «Аллигаторы застенчивы. Он не будет вас беспокоить, — заявили они. — Дайте ему пару дней, несколько дней, и он отправится дальше. Потому что в пруду не найдет достаточного количества еды».

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Такое предложение не вызвало энтузиазма у Вуллери. По ее словам, она переживала, что в итоге аллигатор набросится на детей или домашних животных. В итоге женщине удалось получить разрешение на вызов частной службы для перевозки аллигатора.

В штате запрещено убивать аллигаторов, а право на отлов имеют лишь представители Комиссии по охране дикой природы штата и частные ловцы, получившие специальное разрешение.

Клейтон Людвик, старший офицер Комиссии по охране дикой природы штата, рассказал, что регулярно получает звонки об аллигаторах, которые забрели на частную территорию. По его словам, каждый случай индивидуален и решение о перемещении рептилии принимается лишь после изучения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что на 13-летнюю девочку в США напал аллигатор. Ей удалось отбиться от рептилии, но та успела ранить ее в руку.

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Юлия Юткина
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Застенчивого аллигатора длиной три метра отказались убирать из частного пруда
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