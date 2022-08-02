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Премьер Греции решил посетить Киев

Глава МИД Украины Кулеба заявил о предстоящем визите в Киев премьера Греции Мицотакиса

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис решил посетить Киев. Об предстоящем визите сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью для ERT.

«Я думаю, что многие исторические вопросы объединяют наши страны, поэтому визит премьер-министра Греции на Украину вполне естественен», — заявил глава ведомства. Он также выразил благодарность греческому правительству за военную и политическую поддержку, оказанную украинской стороне.

Кулеба также сообщил, что на встрече темой номер один для обсуждения станет специальная военная операция России. Киев ожидает от Афин поставок военной техники при достижении соответствующего соглашения между Грецией и Германией. В частности, министр назвал боевые машины пехоты (БМП).

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Анастасия Заикина
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