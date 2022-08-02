В России оценили прогнозы по поводу нехватки газа в Европе будущей зимой

Замглавы ФНЭБ Гривач заявил о попытках ЕС переложить ответственность за газовый кризис

Прогнозы верховного комиссара Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по поводу возможной нехватки газа в Европе предстоящей зимой — это ничто иное как расписка в собственной немощности. Так считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В беседе с «Лентой.ру» эксперт указал на то, что ЕС пытается переложить ответственность за энергетический кризис на Россию. Он счел это абсурдом.

Ранее Боррель заявил о приближении Европы к пределу закупок газа из нероссийских источников. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

По мнению политика, Европу ждет трудная зима с замедлением экономического роста. «Европе грозит настоящий шторм: цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, приближается зима», — рассказал он. В зимний период, по словам главы евродипломатии, возникнет необходимость экономии энергии.

Боррель сообщил, что с начала года ЕС сумел продвинуться в сокращении доли российского импорта газа. За этот промежуток удалось снизить показатели с 40 до 20 процентов через увеличение закупок сжиженного природного газа и импорта трубопроводного газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана.

Переложение ответственности

«Господин Боррель выступает в роли капитана "очевидность". — высказался Гривач. — Другое дело, что глава европейской дипломатии является одним из главных ответственных за сложившееся положение в Европе и каждый европеец, который сейчас страдает от высоких цен на газ и другие виды энергоресурсов, а зимой рискует остаться без тепла в домах, может лично отблагодарить Борреля, [главу Еврокомиссии Урсулу] фон дер Ляйен и прочих Хабеков (министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек — прим. «Лента.ру»)».

По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности, подобные заявления Боррель делает для того, чтобы снять с себя ответственность и переложить ее на третьи лица, в частности, Россию. Кроме этого, специалист считает, что прогнозы Борреля призваны мобилизовать население и экономику. «Своими словами он пытается людей заставить экономить энергию, чтобы сократить потребление, то есть, нести это бремя и не выступать», — заключил Гривач.

Ранее Боррель сообщил о решении ЕС отказаться в будущем от закупок российского газа. «РФ хочет продавать свой газ, но не обязательно продавать его нам», — заявил политик, подчеркнув намерение избавиться от слишком большой энергетической зависимости от России.