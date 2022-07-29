Евросоюзу предрекли отказ от закупок российского газа

Боррель заявил, что в будущем страны Евросоюза откажутся от покупки газа у России

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью RTVE предрек, что страны Евросоюза в будущем откажутся от покупки газа у России, сообщает ТАСС.

«Мы решили, что избавимся от слишком большой энергетической зависимости, которую построили от России. Сначала уголь, потом нефть, а по газу более длительные сроки, потому что мы должны адаптироваться, мы не можем перейти с 40 процентов до 0 процентов в одночасье. И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ. РФ хочет продавать свой газ, но не обязательно продавать его нам», — заявил он.

По словам Борреля, странам ЕС необходимо добровольно начать экономить энергоресурсы, иначе их придется заставить это делать на обязательной основе. Он пояснил, что с того момента, как Россия начала военную спецоперацию на Украине, импорт российского газа составлял около 40 процентов от общеевропейского, а на сегодняшний день он приближается к 20 процентам.

«Снижение средней температуры отопления в Европе на один градус означает экономию около шести процентов расхода газа. Мы одобрили практически все [санкции против РФ], что могли бы одобрить. С газом сейчас обратная ситуация, не то что мы не хотим его покупать, а [РФ] может не захотеть продавать нам его», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Ранее стало известно, что Великобритания переплатила за электроэнергию 5000 процентов во время рекордной жары, импортируя ее из Бельгии из-за отсутствия российского газа.