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Ценам на нефть предсказали зимний рост

Аналитики Райффайзенбанка предсказали рост цен на нефть зимой

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Аналитики Райффайзенбанка предсказали рост мировых цен на нефть в зимний период, несмотря на нынешнюю коррекцию котировок, следует из Telagram-канала банка Focus Pocus.

Авторы отмечают, что в настоящее время цены на нефть снижаются из-за ожиданий сокращения мировой экономики и, как следствия, снижения спроса на топливо. Также это происходит на фоне подготовки к встрече ОПЕК+, на которой, как ожидается, будет обсуждаться дальнейшее увлечение квот на добычу участниками соглашения.

Несмотря на нынешнее падение котировок ниже уровня 100 долларов за баррель, авторы ожидают дальнейшего роста цен. Главной причиной они называют ожидаемое отставание участников ОПЕК+ по объемам добычи от их же лимитов.

«Более того, вероятно, что с учетом роста квот и возможного падения добычи в России разрыв между уровнем добычи и квотами ОПЕК+ будет лишь нарастать. Тем не менее любое изменение в политике альянса может значительно повысить цены на нефть, так как любой разворот в решениях может означать, что он вновь обеспокоен балансом на рынке и готов его регулировать в случае снижения спроса из-за мировой рецессии», — отмечают авторы.

Дополнительным фактором станет рост спроса в отопительный сезон, особенно в условиях дорогого газа.

На момент публикации цена октябрьского фьючерса на поставку нефти европейской марки Brent равнялась 98,85 доллара за баррель. Снижение за последние сутки составило 1,18 процента.

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Платон Щукин
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