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Туристам назвали самые безопасные места для хранения ценных вещей в отеле

Туристам порекомендовали использовать бутылку из-под шампуня для хранения драгоценностей

Фото: Dave Photoz / Unsplash

Директор платформы бронирования eBooking.com Тони Раурих (Toni Raurich) рассказал, что пустую бутылку из-под шампуня можно использовать для хранения ценных вещей в номере отеля. Об этом сообщает The Express.

По его словам, в гостиницах есть много тайников, куда туристы могут положить деньги и драгоценности. Так, он рекомендует класть более крупные предметы в скрытые карманы чемодана или же посередине матраса, а некоторые ювелирные украшения — в коробочку из-под блеска для губ.

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Эксперт также назвал и другие самые безопасные места для хранения вещей, которые могут оказаться на виду. Например, в газете, книге, коробке с бумажными салфетками. «Деньги и ценные вещи можно также положить в конверт и приклеить скотчем к дну ящика или обратной стороне стула», — пояснил Раурих.

В свою очередь Джонатан Уолл (Jonathan Wall), генеральный директор компании SimpliSafe, специализирующейся на обеспечении безопасности в домах, посоветовал оставлять телевизор включенным и вешать табличку «Не беспокоить», покидая номер. Так, по его мнению, можно отпугнуть потенциальных грабителей. Помимо этого, он рекомендует не заселяться в комнату, расположенную на первом этаже.

«Некоторые прячут украшения в душевой кабине или в бачке унитаза. Лучше класть свои вещи в самый простой тайник, чем вообще этого не делать», — считает Уолл.

Ранее газета Daily Mail назвала туристам правильные способы перевозки драгоценностей и бижутерии во время путешествий самолетом. В частности, чтобы на браслетах, колье и цепочках не появлялись узелки, путешественникам посоветовали продевать цепочку через соломинку для питья.

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Ксения Жарова
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