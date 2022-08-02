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Китай пообещал не применять ядерное оружие первым

Глава департамента МИД КНР Фу Цонг: Китай не будет первым применять ядерное оружие

Ilya Galakhov / Global Look Press

Китай привержен стратегии самообороны в ядерной сфере, он не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и не будет первым его применять, передает ТАСС сообщение главы департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.

«Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым», — пообещал Цонг на обзорной конференции ДНЯО в ООН.

Он подчеркнул, что страна сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне исключительно для обеспечения защиты нацбезопасности. Соревноваться с другими странами в количестве и возможностях в этой сфере власти не намерены, заявил дипломат.

2 августа посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган пообещал большие последствия для американской стороны в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В этот же день Китай начал масштабные учения вокруг острова.

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Юлия Мискевич
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