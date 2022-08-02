В Литве отреагировали на визит литовской оппозиции в Москву

В Вильнюсе призвали юридически оценить визит делегации литовской оппозиции в Москву

Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кестутис Будрис призвал юридически оценить визит делегации литовской оппозиции в Москву, сообщает РИА Новости. В ходе визита литовские оппозиционеры предложили ввести безвизовый режим между Литвой и Калининградской областью.

«Если это делается при организации, планировании и полном контроле вражеских ведомств, то это должны оценивать уже юристы. По моей оценке, очень важно обстоятельство, что происходит не просто участие в пропаганде, а деятельность против Литвы. Нет такого, что бы они не знали, что делают. Все здесь ясно понимают, и за это должна быть правовая оценка», — заявил Будрис.

Он также призвал принять меры, чтобы такие ситуации не повторялись. «Такой деятельности быть не должно, мы не должны смотреть на это снисходительно и говорить, что у одних одно мнение, а у других другое. Это не мнение, это присоединение к другому государству, которое считает Литву противником», — резюмировал советник президента республики.

Накануне глава литовского общественного движения «Заря справедливости» и координатор «Форума добрососедства» Эрика Швенчёнене рассказала, что делегация литовской оппозиции прибыла в Москву и обратилась к российским властям с предложением ввести безвизовый режим — сначала лишь с Калининградской областью.

Ранее Россия направила в Министерство иностранных дел Литвы ноту из-за того, что литовский Шауляй банк, в котором совершались операции с транзитом в Калининградскую область, объявил о скором прекращении работы со страной.