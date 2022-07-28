Россия направила Литве ноту из-за возможных проблем с транзитом в Калининград

Россия направила Литве ноту из-за банковских проблем с транзитом в Калининград

Россия направила в министерство иностранных дел Литвы ноту из-за того, что литовский «Шауляй банк», в котором совершались операции с транзитом в Калининградскую область, объявил о скором прекращении работы с Россией. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

Дипломат объяснил, что весь транзит товаров в Калининград Литвой был замкнут на один «Шауляй банк», который затем заявил, что с 1 сентября прекратит банковские отношения с Россией. «Когда я вчера был в литовском МИД, я поставил вопрос, передал им лично ноту по "Шауляй банку", разберитесь до 1 сентября, ещё есть время», — сказал Рябконь.