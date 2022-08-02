Названа самая красивая замужняя женщина России

Победительницей конкурса «Миссис Россия» стала 40-летняя москвичка Нина Банная

В Москве прошел финал конкурса красоты «Миссис Россия — 2022». Об этом сообщает ТАСС.

Самой красивой замужней женщиной России назвали москвичку, владелицу международного гостиничного бизнеса Нину Банную. Ей 40 лет, у нее трое детей. В качестве приза победительница получит возможность сняться в сериале «Зины в деле», где главную роль исполнит актриса Олеся Железняк.

В этом году в конкурсе приняли участие 25 финалисток со всей России. Главным условием для всех женщин было наличие минимум одного ребенка. Самой молодой стала 21-летняя конкурсантка из Ростова-на-Дону, а самой старшей — 64-летняя жительница Московской области.

Ранее сообщалось, что победительницей конкурса красоты «Миссис Вселенная 2021» стала жительница Санкт-Петербурга. В конкурсе могут принять участия замужние, разведенные или овдовевшие женщины в возрасте от 18 до 55 лет, построившие карьеру и имеющие детей.