Россиянки стали победительницами конкурса «Миссис Вселенная 2021»

Победительницей конкурсе «Миссис Вселенная» стала Анна Кудрявцева из Санкт-Петербурга

Победительницей конкурса красоты «Миссис Вселенная 2021» стала жительница Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

36-летняя россиянка Анна Кудрявцева-Сирадзе была объявлена новой Миссис Вселенная на прошедшем 30 июня в Сеуле, Южная Корея, финале конкурса. Женщина рассказала, что не смогла выступить за Россию, и решила представлять Грузию, так как все ее предки по отцу — грузины.

Обладательницей титула Первая вице-миссис Вселенная стала 38-летняя многодетная мать из Омска Ирина Рягузова.

Конкурс «Миссис Вселенная» проводится с 2007 года. В нем могут принять участия замужние, разведенные или овдовевшие женщины в возрасте от 18 до 55 лет, построившие карьеру и имеющие детей. Победительницей прошлогоднего конкурса, который проводился онлайн, стала представительница Казахстана Жулдыз Абдукаримова.

Ранее сообщалось, что победительницей международного конкурса красоты «Мисс мира — 2021» стала Каролина Белявска из Польши. В конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран, в том числе из Ирака и Сомали — двух государств, которые впервые отправили своих представительниц на «Мисс мира».

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