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Мать пятерых детей из Омска представит Россию на всемирном конкурсе красоты

ТАСС: Россию на конкурсе «Миссис Вселенная» представит 38-летняя Ирина Рягузова из Омска

Фото: @mrs_ir.ina

На конкурсе красоты «Миссис Вселенная» Россию представит 38-летняя жительница Омска Ирина Рягузова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса с российской стороны.

Мать пятерых детей поборется за звание самой красивой женщины с почти сотней участниц из других стран. По словам россиянки, напряженная ситуация в мире не отразилась на атмосфере конкурса. Она добавила, что для нее участие в «Миссис Вселенная» — возможность пообщаться с успешными женщинами со всего мира, которые гармонично совмещают материнство, работу и благотворительность.

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Всемирный конкурс пройдет в Сеуле, Южная Корея, в период с 24 июня по 1 июля. Финал должен был состояться в конце 2021 года, но был перенесен из-за пандемии. Возраст участниц — от 18 до 55 лет, при этом, обязательным условием является наличие у конкурсанток детей.

Ранее сообщалось, что победительницей международного конкурса красоты «Мисс мира — 2021» стала Каролина Белявска из Польши. В конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран, в том числе из Ирака и Сомали — двух государств, которые впервые отправили своих представительниц на «Мисс мира».

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Евгения Черкасова
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