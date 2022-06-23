Мать пятерых детей из Омска представит Россию на всемирном конкурсе красоты

ТАСС: Россию на конкурсе «Миссис Вселенная» представит 38-летняя Ирина Рягузова из Омска

На конкурсе красоты «Миссис Вселенная» Россию представит 38-летняя жительница Омска Ирина Рягузова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса с российской стороны.

Мать пятерых детей поборется за звание самой красивой женщины с почти сотней участниц из других стран. По словам россиянки, напряженная ситуация в мире не отразилась на атмосфере конкурса. Она добавила, что для нее участие в «Миссис Вселенная» — возможность пообщаться с успешными женщинами со всего мира, которые гармонично совмещают материнство, работу и благотворительность.

Всемирный конкурс пройдет в Сеуле, Южная Корея, в период с 24 июня по 1 июля. Финал должен был состояться в конце 2021 года, но был перенесен из-за пандемии. Возраст участниц — от 18 до 55 лет, при этом, обязательным условием является наличие у конкурсанток детей.

Ранее сообщалось, что победительницей международного конкурса красоты «Мисс мира — 2021» стала Каролина Белявска из Польши. В конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран, в том числе из Ирака и Сомали — двух государств, которые впервые отправили своих представительниц на «Мисс мира».