За прогнозы о росте цен решили наказывать быстрее

ФАС сократила срок выдачи предостережений за прогнозы о росте цен

Срок выдачи предостережений за публичные прогнозы о росте цен, которые Федеральная антимонопольная служба (ФАС) посчитает необоснованными, сокращен с десяти до одного рабочего дня. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Соответствующий приказ вступил в силу 2 августа. Наказывать предполагается в случае, если соответствующие публичные заявления могут повлечь за собой нарушения антимонопольного законодательства, такие как согласованные действия.

Выносить предостережения решили быстрее, чтобы оперативно пресекать риски нарушений на социально значимых товарных рынках. Предполагается, что они будут носить точечный характер, а коснутся только должностных лиц хозяйствующих субъектов, высказывания которых могут оказать негативное влияние на рынок, то есть стать поводом для действий других участников рынка.

Ранее ФАС призвала ужесточить контроль над стоимостью товаров и обнародовала планы привлекать бизнес России к ответственности по упрощенной схеме до 2024 года. Таким образом, отмечается, что ведомство получит больше полномочий по регулированию цен.