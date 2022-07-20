В России призвали ужесточить контроль над ценами

«Ъ» заявил о планах ФАС привлечь бизнес к ответственности по упрощенной схеме до 2024 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала ужесточить контроль над стоимостью товаров. Ведомство заявило о планах привлечь бизнес России к ответственности по упрощенной схеме до 2024 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные поправки к ФЗ-46 от 8 марта 2022 года (о поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций).

Если цены поднимут необоснованно, то ФАС хочет привлекать бизнес к ответственности по упрощенной схеме до 2024 года. Эта мера позволит властям оперативно регулировать стоимость товаров и нивелировать трудности при уходе иностранных компаний с рынка. Обоснованность подорожания ФАС начнет определять, опираясь на заключения Минэкономики и правительства страны.

Представители рынка разделили мнение, что предложение расширит полномочия ФАС, упрощая процесс вмешательства в ценообразование. Необходимость участия государства в этой процедуре определят на основе аналитики ведомств. Подобные меры могут стать полезными при резком росте цен, но не в условиях дефляции.

По словам юристов, ранее для определения факта согласованных действий ФАС требовалось доказать согласованность. В настоящее время для вмешательства службе понадобится только установить превышение цены. Подобные процессы существенно снижают стандарты в области доказательств нарушений.

Ранее в ФАС рассказали о снижении наценок на социально значимые продукты. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.