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В ФАС рассказали о снижении наценок на социально-значимые продукты

Глава ФАС Шаскольский рассказал о снижении ретейлерами наценок на базовые продукты

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В августе 2021 года торговые сети снизили наценки на социально значимые продукты питания более чем в три раза. Об этом глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский рассказал в интервью «Интерфакс».

По его словам, летом прошлого года, после начала проверок цен со стороны ФАС, ретейлеры сократили наценку на базовые продукты питания с 22 до 7 процентов. Шаскольский отметил, что эти меры продолжают действовать и по сей день, а ведомство ведет непрерывный контроль.

Он также добавил, что в ближайшее время намерен провести встречу с ретейлерами и поставщиками, на которой будут обсуждаться текущие проблемы.

Ранее сообщалось, что российские торговые сети вернули традиционные скидки на товары после того, как ретейл принял решение отменить их в феврале из-за ажиотажного спроса. Отмечается, что акции распространяются на бакалею, мясные изделия и молочные продукты, а цены в текущем году могут оказаться ниже, чем в прошлом.

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Варвара Кошечкина
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