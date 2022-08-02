Россиянка побывала в круизе в Турции и рассказала об отсутствии окон и алкоголя

Читательница «Тонкостей туризма» рассказала об отсутствии окон в круизе из Сочи в Турцию

Впервые побывавшая в круизе россиянка рассказала об особенностях путешествия на лайнере из Сочи в Турцию. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница сообщила, что за восемь дней отдыха по системе «все включено» она заплатила 230 тысяч рублей. По словам туристки, каюта была самая бюджетная — без окон. «Вначале смущал не очень привычный формат номера, отсутствие окон, ограниченное пространство. Но потом привыкли», — сообщила девушка.

Отмечалось, что более дорогие варианты размещения уже были раскуплены. В публикации туристка также рассказала об отсутствии бесплатного алкоголя, при этом отметила, что за дополнительную плату можно было приобрести разнообразные коктейли и спиртные напитки.

В целом россиянка осталась очень довольна поездкой. По ее словам, «отдых на лайнере не идет ни в какое сравнение с отельным». Она отметила, что ей понравилась насыщенная программа тура, питание и развлекательная программа на круизе. На лайнере работали пять баров, казино, детский клуб, три ресторана, спа и фитнес, крытый и открытый бассейны, а также Duty Free.

Ранее стало известно, что россияне массово заинтересовались отдыхом в люксовых отелях Турции. Увеличение спроса обеспечивают две категории путешественников: те, кто всегда выбирал отдых в элитных гостиницах, а также туристы, ранее предпочитавшие ездить в Европу или другие страны.