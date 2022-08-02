Россиянин прошелся по отелю в Сочи обнаженным и вызвал возмущение в сети

Российский турист прошелся по отелю в Сочи без одежды и попал на камеры видеонаблюдения

Российский турист прошелся по отелю в Сочи без одежды и попал на видео. Ролик, снятый камерами видеонаблюдения, опубликовал Telegram-канал «Типичный Сочи. 18+».

Инцидент произошел в комплексе апартаментов Green Palace. На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина поднимается по лестнице обнаженным — при этом на спине у него надет рюкзак, а в руках он несет полотенце и пару кроссовок. Также можно заметить, что ему трудно удерживать равновесие при ходьбе.

Поведение отдыхающего вызвало возмущение пользователей сети. «Надо уже ввести какие-то тесты на адекватность перед въездом в Сочи», «От солнца, похоже, мозги расплавились», «Надо таких сразу на пять суток закрывать», — писали они под соответствующим постом в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

Другие юзеры оставляли ироничные комментарии под публикацией. «То чувство, когда даже трусы продал, чтобы снять квартиру в Сочи», «После казино», «Видать, ипотеку закрыл наконец», — шутили участники сообщества.