Жена попыталась убить заподозренного в педофилии мужа

True Crime Daily: жительница США заподозрила мужа в педофилии и попыталась его убить

Жительница США попыталась убить мужа, которого заподозрили в педофилии и развратных действиях по отношению к подопечным детского сада, которым она управляла. Об этом сообщает True Crime Daily.

Вечером 22 июля полиция Вашингтона, округ Колумбия, прибыла по вызову в гостиницу Mandarin Oriental Hotel. На месте происшествия был обнаружен мужчина с огнестрельными ранениями. Пострадавшего доставили в больницу с «травмами, опасными для жизни». Им оказался бывший сотрудник полиции города Балтимор, штат Мэриленд, 57-летний Джеймс Уимс, вышедший в отставку в 2005 году.

Как выяснилось, в мужчину стреляла его 50-летняя жена Шентри Уимс. Женщина была арестована, а спустя четыре дня был выдан ордер на арест и раненого Джеймса Уимса. Его обвинили в «сексуальном насилии в отношении как минимум троих воспитанников детского сада». Хозяйкой детского сада Lil Kidz Kastle, где якобы были совершены преступления, была Шентри Уимс.

По данным СМИ, женщина встретилась с мужем, чтобы обсудить обвинения, которые собирались выдвинуть против него. Также в ее блокноте якобы нашлась запись о том, что она не собиралась убивать мужа и хотела только «подстрелить его», потому что «эти дети заслуживают справедливости».

Lil Kidz Kastle был закрыт на следующий день после инцидента. Шентри Уимс отказали в освобождении под залог, она будет находится под стражей до заседания суда в пятницу, 5 августа. Джеймс Уимс был заключен под стражу, сразу же после того, как его выписали из больницы. Судебное заседание по его делу должно состояться в ближайшее время.

В августе 2021 года сообщалось, что в Великобритании женщина узнала страшную тайну возлюбленного и выдала его полиции. Оказалось, что ее бойфренд хранил сотни видео и фотографий с насилием над детьми.