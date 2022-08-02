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Шестерым черным риелторам дали сроки от трех до 23 лет за убийства ради квартир

В Приморье шестерым черным риелторам дали сроки от трех до 23 лет за убийства ради квартир

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Во Владивостоке суд приговорил шестерых черных риелторов к срокам от трех до 23 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режимов. Об этом во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю Аврора Римская.

Присяжные заседатели единогласно признали их виновными в убийствах из корыстных побуждений, мошенничестве и подделке паспорта.

По данным следствия, в 2015 году один из фигурантов убил собственника квартиры на острове Русском. Кроме того, в 2016 году сообщники забили до смерти владельца квартиры на улице Краева. Желая скрыть преступление, подельники вывезли тело в лес и закопали там. Также в 2017 году один из мужчин убил металлическим прутом хозяина жилья на проспекте 100 лет Владивостоку.

Все преступления совершались ради последующей продажи квартир жертв.

В мае сообщалось, что в Ярославле черные риелторы утопили в реке россиянку и сожгли ее мужа ради квартиры.

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Елизавета Новикова
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