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Россиянам напомнили правила общения с мошенниками по телефону

Специалист Лебедев: если проверка номера банка невозможна, нужно завершить звонок

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В случае, если проверка номера банка невозможна, но возникли сомнения, необходимо завершить звонок, напомнил специалист в области информационной безопасности Анатолий Лебедев. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил и другие правила общения с преступниками.

ВТБ назвал «трендом сезона» звонки телефонных мошенников клиентам банков через мессенджеры. Каждый третий совершается именно так. Больше всего злоумышленники звонят через WhatsApp и Viber. Отследить мошенников в таких каналах гораздо сложнее из-за отсутствия антиспама и антимошеннических фильтров, пояснил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он также напомнил, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам в мессенджерах.

Лучше всего просто не вести разговор, если на том конце задают вопросы, касающиеся личных данных. Также всегда необходимо отвечать односложно на незнакомые номера

Анатолий Лебедев специалист в области информационной безопасности

Специалист рассказал, что проверка номера не всегда уместна или удобна, поэтому для безопасности собственных данных нужно просто закончить телефонный разговор и в случае оставшегося вопроса, беспокоил ли банк или иная структура или мошенники, позвонить по номеру, который указан на официальном сайте интересующей организации, чтобы проверить информацию.

По данным Центробанка, за первый квартал 2022 года мошенники, в первую очередь телефонные, похитили у клиентов банков России 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14 процентов больше, чем в 2021 году.

Ранее руководитель аналитического центра компании Zecurion, которая специализируется на информационной безопасности, Владимир Ульянов раскрыл способ мошенников узнать остаток средств на счете. По его словам, они могут сделать это через кодовое слово, которое клиент придумывает для его идентификации сотрудниками банка по телефону.

По словам эксперта, если злоумышленник подсмотрел номер карты и знает кодовое слово, он может выяснить определенную информацию и совершить мошеннические действия. Эти данные, как и коды из СМС, не должны попадать в руки посторонних, напомнил специалист.

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Алена Шевченко
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