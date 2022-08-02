Назван «тренд сезона» у телефонных мошенников

ВТБ: телефонные мошенники начали чаще звонить россиянам через мессенджеры

ВТБ назвал «трендом сезона» звонки телефонных мошенников клиентам банков через мессенджеры. Каждый третий совершается именно так, пишет Forbes.

Больше всего злоумышленники звонят через WhatsApp и Viber. Отследить мошенников в таких каналах гораздо сложнее из-за отсутствия антиспама и антимошеннических фильтров, пояснил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Банки начали чаще фиксировать звонки с иностранных номеров, где аферисты имитируют вызовы российских госорганов, чтобы «усыпить бдительность» пользователей. Чугунов порекомендовал через настройки в смартфоне запретить входящие звонки с незнакомых номеров, а также напомнил, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам в мессенджеры.

Он также рассказал, что мошенники активно регистрируют аккаунты на так называемые виртуальные сим-карты как российских, так и иностранных операторов. Такие вызовы схожи с обычным звонком. При этом в большинстве мессенджеров можно указать любое имя абонента при регистрации номера — мошенники подписываются «Центробанк», «Служба безопасности банка», «Следственный комитет».

Они сообщают человеку о якобы возможной потере денег, участии в следственных мероприятиях или убеждают настроить переадресацию входящих звонков и СМС, чтобы получить доступ в онлайн-банк.

По данным Центробанка, за первый квартал 2022 года мошенники, в первую очередь телефонные, похитили у клиентов банков России 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14 процентов больше, чем в 2021 году.