В Японии оценили вероятность военного ответа Китая на визит Пелоси на Тайвань

Японский политолог Ватанабэ заявил, что КНР не может не ответить на визит Пелоси в Тайбэй

Китайские власти не могут не ответить военными мерами на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, однако постараются не довести ситуацию до прямого столкновения с США и Тайванем. Об этом заявил старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы, японский политолог Цунэо Ватанабэ, передает РИА Новости.

«Сейчас перед Китаем есть два пути. Китай сказал, что предпримет какие-то военные шаги. Если он этого не сделает, то об администрации Си Цзиньпина будут думать, что она дала слабину. Поэтому совсем ничего не делать они уже не могут. Но и если риски возрастут и в результате начнется война, это тоже будет минусом для него», — дал эксперт свою оценку вероятности прямого военного столкновения.

«Сейчас Китай предпримет некие военные действия, которые могли бы стать сигналом для США и Тайваня, но при этом он очень хорошо думает и о том, как бы так сделать, чтобы эти военные действия не вылились в столкновение», — добавил Ватанабэ.