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В Польше назначили дату извлечения «сокровищ Гитлера»

Daily Mail: кладоискатели извлекут емкость со спрятанным нацистами золотом 1 сентября

Фото: Mariusz Przygoda / Silesian Bridge Foundation

Группе кладоискателей разрешили извлечь из-под земли найденную на территории старинного польского дворца металлическую емкость, в которой могут находиться спрятанные нацистами во время Второй мировой войны драгоценности и золото. О назначении даты раскопок пишет Daily Mail.

«Запомни дату — 1 сентября! Большая дата для большого дня! Дело движется, мы хотели бы сделать это быстро, насколько это возможно, мы понимаем ваше нетерпение и делаем все возможное!» — рассказал глава фонда «Силезский мост», ведущего охоту за сокровищами, Роман Фурманяк.

В мае стало известно, что речь, предположительно, идет о канистре длиной от 1,2 до 1,5 метра и диаметром около 50 сантиметров. Согласно выдержкам из дневника предполагаемого офицера СС Эгона Олленхауэра, после начала наступления советских войск в Великой Отечественной войне фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами: часть богатств была награблена, некоторые ценности якобы передали на хранение местные аристократы.

О начале раскопок на юге Польши стало известно в конце апреля прошлого года. Считается, что под зданием, который нацисты использовали как бордель, скрыто в том числе так называемое золото Бреслау — упакованные в водонепроницаемые ящики ценные бумаги, произведения искусства, музейные собрания, документы и другие ценности, которые до сих пор не найдены. Сокровища оцениваются почти в 700 миллионов долларов.

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Варвара Кошечкина
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