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В Польше нашли данные о дворце с «сокровищами Гитлера»

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Фото: Globallookpress.com

Команда кладоискателей нашла информацию о возможном местонахождении 48 ящиков с золотом и ценностями, спрятанных нацистами в Польше во время Второй мировой войны. Предположительно, данные сокровища находятся под дворцом XVIII века в деревне Минковске (Minkowskie) в Опольском воеводстве, пишет The Sun.

Считается, что под дворцом, который нацисты использовали в качестве борделя, скрыто в том числе так называемое золото Бреслау — упакованные в водонепроницаемые ящики ценные бумаги, произведения искусства, музейные собрания, документы и другие ценности, которые до сих пор не найдены. Помимо этого, кладоискатели надеются обнаружить там и десять тонн золота. Сокровища оцениваются почти в 700 миллионов долларов.

В марте 2019 года британский таблоид Daily Mail написал о публикации выдержек из дневника предполагаемого офицера СС Эгона Олленхауэра о местах со спрятанными нацистами сокровищами. Из рукописи следует, что после того, как советские войска перешли в наступление в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства. Часть богатств была награблена нацистами, некоторые другие ценности им якобы передали на хранение местные аристократы, пожелавшие уберечь свое имущество от красноармейцев. Историк Константин Залесский высказывал сомнения в достоверности как изложенных сведений, так и в подлинности дневника: эксперт говорил, что человек по имени Эгон Олленхауэр никогда не служил в рядах СС.

В 2015 году в Польше по наводке двух человек искали железнодорожный состав с принадлежавшим нацистам оружием, оборудованием и драгоценными камнями, якобы бесследно пропавший в 1945-м. На месте, указанном кладоискателями, был обнаружен подземный тоннель, однако спустя три месяца поисков найти следы «золотого поезда» так и не удалось. Несмотря на это, там продолжились раскопки.

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