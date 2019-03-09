В «карте сокровищ Гитлера» нашли массу нестыковок

Историк Константин Залесский в беседе со «Звездой» усомнился в достоверности информации из дневника офицера СС Эгона Олленхауэра о местах со спрятанными нацистами сокровищами. Он отметил, что в прессе была опубликована не сама рукопись, а только несколько фотографий ее страниц.

«Относиться к этому надо очень аккуратно. Те, кто представил эти документы, заявили, что прошли пять экспертиз, но эти экспертизы неизвестно кто проводил», — предупредил Залесский.

Ему видится странной сама история появления дневника: по его мнению, к ней есть масса вопросов, например, почему он хранился в масонской ложе в немецком Кведлинбурге и почему в документах СС нет никаких сведений об офицере Эгоне Олленхауэре. «В войсках СС такого человека вообще никогда не состояло», — подчеркнул историк.

Также Залесский обратил внимание на информацию из дневника о 260 грузовиках, на которых якобы перевозились сокровища. Такое количество техники и груза, по его подсчетам, потребовало бы привлечения больше тысячи человек обслуживающего персонала.

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О публикации сведений из дневника Олленхауэра 8 марта написал британский таблоид Daily Mail. Из рукописи следует, что после того, как советские войска перешли в наступление в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства. Часть богатств была награблена нацистами, некоторые другие ценности им якобы передали на хранение местные аристократы, пожелавшие уберечь свое имущество от Красной Армии. Утверждается, что один из тайников, расположенный в Бреслау (ныне Вроцлав), содержит 28 тонн золота из польского отделения Рейхсбанка, а в другом хранятся 47 картин, среди которых, в частности, работы Рубенса, Караваджо и Рембрандта.

В 2015 году в Польше по наводке двух человек искали железнодорожный состав с принадлежавшим нацистам оружием, оборудованием и драгоценными камнями, якобы бесследно пропавший в 1945-м. На месте, указанном кладоискателями, был обнаружен подземный тоннель, однако спустя три месяца поисков найти следы «золотого поезда» так и не удалось. Несмотря на это, там продолжились раскопки.

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