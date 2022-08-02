Российские войска уничтожили пять украинских «Гарпунов» и шесть «Хаймарсов»

Шойгу заявил об уничтожении пяти «Гарпунов» и шести «Хаймарсов» на Украине

Вооруженные силы России уничтожили пять установок «Гарпун» и шесть установок «Хаймарс» в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, его слова передает ТАСС.

«Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса "Гарпун". А также шесть пусковых установок и более двухсот ракет реактивных систем залпового (РСЗО) огня "Хаймарс"», — сказал глава оборонного ведомства.

Кроме того, за две недели российские войска уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа Stinger.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).