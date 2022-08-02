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Гигантская воронка появилась рядом с медной шахтой в США

Воронка с водой появилась рядом с медной шахтой в Чили

Фото: Johan Godoy / Reuters

Гигантская наполненная водой воронка появилась рядом с медной шахтой Алькапароза в США, Чили. Руководство шахты было вынуждено временно приостановить работу, сообщает Independent.

Глубина воронки составляет 200 метров, ширина — 25 метров. На место прибыли специалисты из Национальной службы геологии и горнодобывающей промышленности Чили. Эксперты не обнаружили присутствие каких-либо материалов внутри воронки помимо большого количества воды.

Компания Lundin Mining, управляющая шахтой, заявила, что работники и проживающие неподалеку люди не пострадали. Ближайший жилой дом находится в 600 метрах от воронки, ближайшая населенная местность — в километре.

В июле туристка из Австралии во время путешествия по Новой Зеландии провалилась во внезапно появившуюся на дороге фумаролу — терминальную воронку, из которой выбрасывается пар и вулканические газы. Пострадавшая упала в отверстие шириной два метра и смогла выжить, однако получила серьезные травмы. Женщину доставили в больницу и госпитализировали.

Александра Качан
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