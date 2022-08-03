Американские ветераны призвали сенат проголосовать против расширения НАТО

Американские ветераны призвали сенат США голосовать против расширения НАТО

Американская организация «Обеспокоенные ветераны за Америку» (CVA) призвала сенат США голосовать против расширения Североатлантического альянса из-за риска конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ветеранов, «США обременены государственным долгом в размере 30 триллионов долларов, рекордной инфляцией и растущими ограничениями своей военной мощи». «Последнее, что должны делать США — это распространять гарантии безопасности по линии НАТО еще на две богатые европейские страны», — заявили в «Обеспокоенных ветеранах».

«США сталкиваются с более насущными проблемами у себя дома и в других частях света. Вместо того чтобы брать себе на иждивение в сфере безопасности более богатые страны Европы, США следует побуждать европейцев брать на себя больше ответственности за собственную безопасность», — сказал старший советник CVA Дэн Колдуэлл.

Документы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО ранее утвердили законодательные органы 20 из 30 государств — членов альянса. 21 июля соглашение о принятии стран в члены НАТО ратифицировала Бельгия. Обе страны запросили членство НАТО после начала военной спецоперации на Украине.