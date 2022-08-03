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Американские ветераны призвали сенат проголосовать против расширения НАТО

Американские ветераны призвали сенат США голосовать против расширения НАТО

Фото: Tom Brenner / Reuters

Американская организация «Обеспокоенные ветераны за Америку» (CVA) призвала сенат США голосовать против расширения Североатлантического альянса из-за риска конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ветеранов, «США обременены государственным долгом в размере 30 триллионов долларов, рекордной инфляцией и растущими ограничениями своей военной мощи». «Последнее, что должны делать США — это распространять гарантии безопасности по линии НАТО еще на две богатые европейские страны», — заявили в «Обеспокоенных ветеранах».

«США сталкиваются с более насущными проблемами у себя дома и в других частях света. Вместо того чтобы брать себе на иждивение в сфере безопасности более богатые страны Европы, США следует побуждать европейцев брать на себя больше ответственности за собственную безопасность», — сказал старший советник CVA Дэн Колдуэлл.

Документы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО ранее утвердили законодательные органы 20 из 30 государств — членов альянса. 21 июля соглашение о принятии стран в члены НАТО ратифицировала Бельгия. Обе страны запросили членство НАТО после начала военной спецоперации на Украине.

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Николай Чигасов
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