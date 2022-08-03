Антонов заявил о вреде антироссийских санкций для мировых рынков

Посол Антонов заявил о вреде американских санкций против России для мировых рынков

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о вреде американских санкций против Москвы для мировых рынков.

«Раскрученная Вашингтоном "санкционная машина" продолжает "штамповать" ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков», — отметил он.

По словам Антонова, Соединенные Штаты рассчитывают занять освободившиеся позиции «за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции».

«Подобное "усердие" американских властей дополнительно расшатывает глобальные рынки, и без того страдающие от значительных нарушений цепочек поставок», — сказал он. Дипломат подчеркнул, что таким образом возникают риски дальнейшего роста цен и возникновения проблем с получением необходимой продукции. Он считает, что наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам.

Антонов также заявил, что изолировать Россию не удастся, «как бы ни старались наши оппоненты».

Ранее США расширили антироссийский санкционный список и включили в него 13 физических и более 30 юридических лиц. Под новые ограничительные меры попала бывшая спортсменка Алина Кабаева, глава холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.