ASAP Rocky появился на публике в кожаной юбке

Американский рэпер ASAP Rocky вышел в свет в юбке и сабо на платформе бренда Givenchy

Американский рэпер ASAP Rocky появился на публике в традиционно женской одежде и привлек внимание папарацци. Соответствующие снимки публикует Highsnobiety.

Хип-хоп-исполнитель вышел в свет в наряде люксового бренда Givenchy, который состоял из толстовки, футболки и кожаной юбки длины миди. В качестве обуви знаменитость выбрала сабо на платформе той же марки, при этом образ дополнили высокие носки черного цвета и солнцезащитные очки.

ASAP Rocky не в первый раз отдает предпочтение юбкам и платьям при составлении образов. В частности, в течение 2022 года музыкант дважды выступал в указанных предметах гардероба различных ретейлеров на своих концертах.

В июле сообщалось, что традиционно женская одежда стала модной у мужчин. Например, на красной ковровой дорожке ежегодного бала Института костюма Met Gala в указанных предметах гардероба прошлись голливудский актер Оскар Айзек, барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер, а также баскетболист NBA Расселл Уэстбрук.