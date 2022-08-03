«Газпром» пожаловался на невозможность поставки турбины из-за санкций

«Газпром» заявил о невозможности поставки турбины из-за антироссийских санкций

«Газпром» пожаловался на невозможность поставки турбины для компрессорной станции «Портовая» из-за существующих санкционных режимов в отношении России. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале компании.

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», — говорится в сообщении «Газпрома».

Проблемы из-за находившейся на ремонте в Канаде турбины для газопровода «Северный поток» начались в июне, когда Оттава отказалась возвращать агрегат, сославшись на санкции в отношении России. Позднее власти Германии договорились о доставке турбины в Россию.

При этом Москва продолжает утверждать, что для доставки агрегата не достает документации, которая не была передана производителем Siemens Energy. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причина кризиса и снизившихся из-за него объемов поставок газа в Европу — в нежелании «Газпрома» принимать турбину.