Сообщение об увольнении персонала роддома Читы оказалось частично недостоверным

Сообщение о массовом увольнении персонала роддома в Чите оказалось частично недостоверным

Сообщение о массовом увольнении медицинского персонала отделения интенсивной терапии и реанимации новорожденных роддома на улице Шилова в Чите оказалось частично недостоверным.

В региональном сетевом издании «Чита.ру» 29 апреля появилась публикация, в которой утверждается, что весь медперсонал отделения интенсивной терапии и реанимации новорожденных роддома увольняется, что якобы свидетельствует о грядущем закрытии отделения из-за полного отсутствия штатных сотрудников.

Источником изложенных сведений названы «два источника, знакомых с ситуацией», что может указывать как на его ненадежность, так и на недостоверность информации. Кроме того, в новости упоминаются имена якобы покидающих работу сотрудников, однако отсутствуют их комментарии. Также в тексте нет точных данных о численности штата медицинского учреждения, позволяющих судить о массовости явления. В заключение сообщается о трех других увольнениях, которые имеют отношение к другим отделениям родильного дома.

Спустя несколько дней, 2 мая, «Чита.ру» опубликовала комментарий представителей власти по поводу сложившейся ситуации. В минздраве Забайкальского края признали, что в штате учреждения произошли изменения, однако опровергли сообщения о закрытии отделения роддома. «Одна из докторов ушла в ежегодный отпуск с последующим выходом на пенсию. Одна медицинская сестра — в отпуск по уходу за ребенком. Также одна медицинская сестра уволилась в связи с переездом в другой регион», — пояснили там.

Затем 3 августа то же издание опубликовало новый материал по указанной теме, получив дополнительные разъяснения в министерстве. В пресс-службе подтвердили увольнение отдельных сотрудников отделения интенсивной терапии и реанимации новорожденных, однако опровергли утверждения о том, что отделение могут закрыть, а работать в нем остались только «приходящие специалисты». «Штат в полном составе и продолжает нормально функционировать», — заключил собеседник портала.

В результате тема не приобрела широкого охвата в СМИ, что свидетельствует о недоверии журналистского сообщества к указанной информации. К примеру, также со ссылкой на источники ее осветил сетевой портал Zab.ru и «Сибирь.Реалии» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

Впоследствии еще несколько СМИ, помимо «Читы.ру», опубликовали комментарий минздрава Забайкалья с опровержением данных о массовых увольнениях и закрытии отделения роддома. В их числе оказались Vostok.Today и Zab.ru.