Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Италии арестовали имущество имеющего гражданство России архитектора

Il Messaggero: в Италии арестовали имущество архитектора Чирилло, имеющего гражданство РФ
Ланфранко Чирилло

Ланфранко Чирилло. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Правоохранительные органы в Италии арестовали имущество архитектора и бизнесмена Ланфранко Чирилло (Lanfranco Cirillo), имеющего гражданство России. Об этом сообщила газета Il Messaggero.

Отмечается, что у 63-летнего предпринимателя были арестованы активы на сумму 141 миллион евро, среди них вертолет, банковские счета, произведения искусства известных авторов, предметы роскоши и драгоценности.

Чирилло, ранее проживавшего в России, подозревают в совершении налоговых преступлений. Следственная деятельность «сосредоточена на обнаружении значительных проявлений богатства, совершенно несоразмерных задекларированному налогооблагаемому доходу».

Российское гражданство итальянец получил в 2014 году указом президента России Владимира Путина. В 2016 году проект Ланфранко Чирилло вышел на заключительный этап конкурса на архитектурную концепцию нового парламентского центра в Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ООН установит факты по обстрелу СИЗО в Еленовке
Действия Запада на Украине и Тайване назвали «заигрыванием с катастрофой»
МЧС спасло большую часть складов около горящего здания Ozon в Истре
В Италии арестовали имущество имеющего гражданство России архитектора
В Совфеде поддержали запрет для чиновников владеть имуществом в странах НАТО
Лжестажер обокрал «Пятерочку» в Москве под видеокамерами
Украинские военные оборудовали позиции в роддоме Доброполья в ДНР
Терапевт раскрыла опасность отеков
Россия призвала избежать попадания ядерного оружия в руки террористов
В ООН оценили поездку Пелоси на Тайвань
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.