В Италии арестовали имущество имеющего гражданство России архитектора

Il Messaggero: в Италии арестовали имущество архитектора Чирилло, имеющего гражданство РФ

Правоохранительные органы в Италии арестовали имущество архитектора и бизнесмена Ланфранко Чирилло (Lanfranco Cirillo), имеющего гражданство России. Об этом сообщила газета Il Messaggero.

Отмечается, что у 63-летнего предпринимателя были арестованы активы на сумму 141 миллион евро, среди них вертолет, банковские счета, произведения искусства известных авторов, предметы роскоши и драгоценности.

Чирилло, ранее проживавшего в России, подозревают в совершении налоговых преступлений. Следственная деятельность «сосредоточена на обнаружении значительных проявлений богатства, совершенно несоразмерных задекларированному налогооблагаемому доходу».

Российское гражданство итальянец получил в 2014 году указом президента России Владимира Путина. В 2016 году проект Ланфранко Чирилло вышел на заключительный этап конкурса на архитектурную концепцию нового парламентского центра в Москве.

