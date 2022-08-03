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Колледж в Великобритании отстранил преподавателя после выступления в Мариуполе

Times: музыкальный колледж в Британии отстранил педагога после выступления в Мариуполе

Фото: Diliff / Wikimedia

Королевский музыкальный колледж в столице Великобритании отстранил от работы преподавателя, пианиста Александра Романовского после его выступления у разрушенного здания драматического театра в Мариуполе. Об этом сообщает Times.

По информации издания, Романовский родился на Украине и выступал с Королевским филармоническим оркестром в Лондоне. Он исполнит около мариупольского театра Сонату для скрипки ми минор вместе со скрипачом Петром Лундстремом.

Виктория Кондратьева
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