Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина осудили за продажу должности в ФСБ за 200 тысяч рублей

В Саратове суд дал один год мужчине за попытку продать должность в ФСБ за 200 тысяч рублей

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Саратове суд приговорил к одному году лишения свободы местного жителя за попытку продать знакомому должность в ФСБ. Об этом в среду, 3 августа, сообщает сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Мужчина признан виновным по статье о покушении на мошенничество и будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Судом установлено, что россиянин обещал знакомому должность в ФСБ, при этом в действительности сделать этого не мог. От кандидата он получил вознаграждение в размере 200 тысяч рублей (первую часть суммы), которые, по его словам, он должен был передать сотруднику правоохранительных органов для решения вопроса о трудоустройстве. После этого подозреваемого задержали сотрудники спецслужбы.

«Зачисление в органы ФСБ России осуществляется исключительно путем личного обращения в подразделения кадров УФСБ России по Саратовской области без участия иных лиц и посредников», — напомнили в ведомстве после случившегося.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Депутата Госдумы осудили на 10 лет по делу о крупнейшей в истории России взятке
Собчак показала разбитого параличом Чубайса
Акинфеев отреагировал на выпад со стороны вратаря сборной России
В Ozon высказались об ущербе от мощного пожара на складе
Пелоси добралась до Южной Кореи
Колледж в Великобритании отстранил преподавателя после выступления в Мариуполе
В Ozon рассказали о судьбе товаров с горящего склада
Названа предварительная причина крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье
KFC и Pizza Hut в России приготовились переименовать
В Баку заявили о гибели азербайджанского военного в Карабахе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.