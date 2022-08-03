Россиянина осудили за продажу должности в ФСБ за 200 тысяч рублей

В Саратове суд дал один год мужчине за попытку продать должность в ФСБ за 200 тысяч рублей

В Саратове суд приговорил к одному году лишения свободы местного жителя за попытку продать знакомому должность в ФСБ. Об этом в среду, 3 августа, сообщает сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Мужчина признан виновным по статье о покушении на мошенничество и будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Судом установлено, что россиянин обещал знакомому должность в ФСБ, при этом в действительности сделать этого не мог. От кандидата он получил вознаграждение в размере 200 тысяч рублей (первую часть суммы), которые, по его словам, он должен был передать сотруднику правоохранительных органов для решения вопроса о трудоустройстве. После этого подозреваемого задержали сотрудники спецслужбы.

«Зачисление в органы ФСБ России осуществляется исключительно путем личного обращения в подразделения кадров УФСБ России по Саратовской области без участия иных лиц и посредников», — напомнили в ведомстве после случившегося.