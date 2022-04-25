Россиянина задержали за продажу должности в ФСБ за 200 тысяч рублей

Житель Саратова попытался продать знакомому должность в ФСБ за 200 тысяч рублей

В Саратове задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, россиянин обещал знакомому должность в ФСБ, при этом в действительности сделать этого не мог. От кандидата он получил вознаграждение в размере 200 тысяч рублей (первую часть суммы), которые, по его словам, он должен был передать сотруднику правоохранительных органов для решения вопроса о трудоустройстве. После этого подозреваемого задержали сотрудники спецслужбы.

«Зачисление в органы ФСБ России осуществляется исключительно путем личного обращения в подразделения кадров УФСБ России по Саратовской области без участия иных лиц и посредников», — напомнили в ведомстве после случившегося.

Ранее сообщалось, что в Воронеже сотрудники ФСБ, МВД и СКР поймали на взятке в полмиллиона рублей директора администрации городских кладбищ.