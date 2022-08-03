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Россиян предупредили о значительном повышении стоимости отдыха в ОАЭ

Турагенты сообщили о повышении цен на туры в ОАЭ в осенне-зимний период до 30 процентов

Фото: Daniil Ivanov / Globallookpress.com

Эксперты туротрасли сообщили россиянам о значительном повышении стоимости отдыха на курортах ОАЭ в осенне-зимний период. Информацию об этом публикует портал «Моменты».

По словам специалистов, из-за роста турпотока цены на путевки в популярную арабскую страну вырастут на 10-30 процентов. «В Дубае с сентября начинается самый сезон с более комфортной погодой. Нужно бронировать туры уже сейчас, если вы хотите поехать туда на новогодние праздники», — предупредила турагент Полина Денисенкова.

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При этом эксперт пояснила, что, если туристы захотят купить путевки «в последний момент», места в гостиницах ОАЭ не закончатся, однако выбирать придется из наиболее бюджетных и непопулярных отелей, поскольку гостиницы премиум-сегмента первыми «встают на стоп».

Так, при бронировании тура в ближайшее время недельная путевка на двоих обойдется от 97 тысяч рублей с включенным перелетом, проживанием и питанием на базе завтраков. Тур на семь дней в конце ноября по программе «все включено» можно приобрести за 122 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что россияне совершили более 8,4 миллиона поездок за границу за первые шесть месяцев 2022 года, что на 24 процента больше, чем за аналогичный период 2021-го. В топ-3 стран дальнего зарубежья для путешествий вошли Турция (1,3 миллиона визитов), ОАЭ (466 тысяч визитов) и Египет (429 тысяч).

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Валентина Процкова
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