В Финляндии начали отбирать у россиян технику под предлогом угрозы безопасности

Финская таможня изымает у россиян дроны, беспилотники и средства навигации

Финская таможня изымает у российских туристов, выезжающих из республики, дроны, беспилотники с сонарами и прочую навигационную технику под предлогом создания угрозы безопасности в мире. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Yle.

Представитель таможни Микко Гренберг заявил о том, что у возвращающихся из Финляндии на родину россиян отбираются те товары, которые «могут способствовать укреплению российского промышленного и военного потенциала, например средства навигации».

Отмечалось, что всего в период с 22 по 26 июля финская таможенная служба провела около 2,5 тысячи проверок в отношении лиц, следующих в Россию через основные пропускные пункты на границе — примерно в 100 случаях были выявлены нарушения санкционного режима. Так, помимо товаров «двойного назначения» изымаются предметы роскоши, стоимость которых превышает 300 евро.

Ранее в августе в Финляндии приняли решение ограничить российским туристам возможность покупать санкционные товары. Так, продавцам в местных магазинах нужно будет спрашивать паспорт у покупателя для того, чтобы удостовериться в его национальности.