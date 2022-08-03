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Российский грузчик сбросил коллегу в полынью после ссоры и получил срок

В Улан-Удэ 45-летнего грузчика осудили на 11 лет за убийство сына сожительницы в полынье

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Улан-Удэ 45-летнего россиянина приговорили к 11 годам колонии строгого режима за убийство 30-летнего сына сожительницы. Об этом в среду, 3 августа, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Бурятии.

Присяжные заседатели признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.

По данным следствия, преступник и потерпевший работали грузчиками на торговой базе в микрорайоне «Батарейка». Вечером 4 марта после окончания рабочего дня они спустились к берегу реки Уды и начали вместе распивать спиртное. Потом между ними произошла ссора, во время которой фигурант сначала несколько раз ударил коллегу кулаками по голове, а затем схватил его и бросил в полынью. Потерпевшего затянуло течением под лед.

В полицию после исчезновения сына обратилась его мать. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан гражданский муж россиянки. Сначала он признался в содеянном, однако затем изменил позицию и стал утверждать, что невиновен.

«Тем не менее по уголовному делу были собраны достаточные доказательства. В частности, проведен следственный эксперимент, в ходе которого другой грузчик, схожий по комплекции с обвиняемым, смог без труда поднять груз, по весу и размерам сопоставимый с характеристиками потерпевшего, и кинуть его в полынью», — рассказали в пресс-службе управления СКР.

Отмечается, что тело погибшего до сих пор не нашли.

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Елизавета Новикова
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