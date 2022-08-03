Выбегающие с криком «все, кирдык» работники горящего склада Ozon попали на видео
Спасающиеся с криками «все, кирдык» работники горящего склада Ozon в Истре попали на видео
Работники склада Ozon в Истре Московской области сняли видео эвакуации из горящего на площади в 35 тысяч квадратных метров здания. Кадры публикует РЕН ТВ.
На видео один из спасающихся от огня сотрудников компании описывает происходящее словами: «Все, кирдык. Все в дыму. Люди там, по-моему, на этажах еще».
Ранее сообщалось, что один человек мог погибнуть при пожаре.
Пожар начался около полудня 3 августа. Из здания эвакуированы более тысячи человек. Начало возгорания попало на видео.