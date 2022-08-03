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В Казахстане заявили об отказе заменить Россию в поставках нефти в Европу

В Минэнерго Казахстана заявили о невозможности заменить российские поставки нефти в Европу

Фото: Shutterstock

Казахстан не сможет заменить поставки нефти из России в Европу даже при возникновении большого спроса, заявил министр энергетики республики Болат Акчулаков. Его слова приводит ТАСС.

«Мы никоим образом не говорим о том, чтобы брать и замещать чьи-то объемы, у нас столько возможностей нет», — рассказал он. Министр добавил, что для добычи дополнительных объемов сырья для Европы нужны большие вложения в месторождения, в частности, бурение новых скважин. По его мнению, заместить «огромные объемы на рынке» будет сложно, и он не видит в этом перспектив для Казахстана.

При этом добыча нефти в стране растет, и государство планирует диверсифицировать поставки сырья. Акчулаков уточнил, что увеличение добычи в республике ожидают в связи с окончанием проекта расширения производственных мощностей Тенгизского месторождения.

«Если сегодня мы планируем порядка 85-87 миллионов тонн годовой добычи нефти, то к середине 2024 года уровень добычи составит до 100 миллионов тонн. Поэтому нам неизбежно придется решать вопросы по наращиванию наших транспортных возможностей», — сообщил министр.

Глава ведомства назвал несколько потенциальных маршрутов. «У нас есть два основных направления поставок: на восток — это на Китай, в случае согласия наших партнеров на покупку объемов нефти, второе — через Каспий. Есть какие-то возможности по поставкам морским путем в Иран, но это небольшие операции, которые исторически имели место в Казахстане, — до 5 миллионов тонн. Это пока затруднительно сделать, но тем не менее тоже опция», — объяснил он.

Министр энергетики Казахстана также заявил о готовности участников сделки ОПЕК+ обсуждать увеличение добычи нефти. По его мнению, участники сделки посмотрят, как будет складываться ценообразование, чтобы понять, продлевать сделку об ограничении добычи или перейти к новому формату.

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Мария Грушко
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