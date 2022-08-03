Королева Елизавета II напомнила об угрожающей бедным опасности

Королева Елизавета II заявила, что бедным угрожает опасность из-за изменения климата

Изменение климата может особенно сильно отразиться на беднейших общинах. Об угрожающей малоимущим опасности напомнила королева Елизавета II в письме к участникам Ламбетской конференции англиканских епископов, сообщает Independent.

«На данный момент последствия изменения климата угрожают жизням многих людей и общин, не в последнюю очередь бедных и тех, кто не имеет возможности приспособиться к новым условиям», — заявила монарх. Королева отметила, что проблема глобального потепления особенно волновала ее покойного мужа принца Филиппа.

Ламбетская конференция англиканских епископов проводит собрания раз в десять лет. Мероприятие проходит в Университете Кента, Кентерберийском соборе и Ламбетском дворце с 26 июля по 8 августа. В текущем году 3 августа отвели для молитвы за окружающую среду и обсуждения соответствующих тем.

В 2021 году Британии спрогнозировали катастрофу из-за изменения климата. Природоохранная организация National Trust предупредила о значительном росте болезней деревьев из-за глобального потепления.