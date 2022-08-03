Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Королева Елизавета II напомнила об угрожающей бедным опасности

Королева Елизавета II заявила, что бедным угрожает опасность из-за изменения климата
Елизавета II

Елизавета II. Фото: Frank Augstein / Reuters

Изменение климата может особенно сильно отразиться на беднейших общинах. Об угрожающей малоимущим опасности напомнила королева Елизавета II в письме к участникам Ламбетской конференции англиканских епископов, сообщает Independent.

«На данный момент последствия изменения климата угрожают жизням многих людей и общин, не в последнюю очередь бедных и тех, кто не имеет возможности приспособиться к новым условиям», — заявила монарх. Королева отметила, что проблема глобального потепления особенно волновала ее покойного мужа принца Филиппа.

Ламбетская конференция англиканских епископов проводит собрания раз в десять лет. Мероприятие проходит в Университете Кента, Кентерберийском соборе и Ламбетском дворце с 26 июля по 8 августа. В текущем году 3 августа отвели для молитвы за окружающую среду и обсуждения соответствующих тем.

В 2021 году Британии спрогнозировали катастрофу из-за изменения климата. Природоохранная организация National Trust предупредила о значительном росте болезней деревьев из-за глобального потепления.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Зеленский выразил желание лично обсудить ситуацию на Украине с Си Цзиньпином
Россиянам напомнили о сроках замены водительских прав
США предрекли потерю европейских партнеров из-за России
Россиян предупредили о «температурном форсаже»
Королева Елизавета II напомнила об угрожающей бедным опасности
Украину уличили в нарушении международного права
Следователи возбудили уголовное дело после отравления детей в российском лагере
Побывавшая в Турции россиянка заявила о вымогательстве пива и еды от торговцев
В Тайбэе рассказали о навредившей Тайваню Пелоси
Парень сходил на свидание с новой знакомой и получил неожиданное предложение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.