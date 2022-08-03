В Макеевке сообщили о ликвидации пожара на нефтебазе

Глава администрации Макеевки Ключаров сообщил о ликвидации возгорания на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Макеевке, возникший в результате обстрела города со стороны украинских военных, полностью ликвидирован. Об этом сообщил глава администрации населенного пункта Владислав Ключаров, передает ТАСС.

«Потушили возгорание полностью, третий степени был [пожар]. Погибших, пострадавших нет», — сказал Ключаров.

По данным МЧС Донецкой народной республики (ДНР), в результате удара по нефтебазе произошла разгерметизация и возгорание четырех топливных резервуаров объемом в 60 кубометров. В ведомстве дополнили, что в итоге резервуары были уничтожены.